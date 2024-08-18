شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم يسرى نجم منتخب اليد ونادى الزمالك يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 11:48 ص

احتفل أكرم يسرى، نجم منتخب كرة اليد ونادى الزمالك، بحفل زفافه على البحر فى الساحل الشمالى وسط حضور الأهل والأصدقاء، وعلى رأسهم سيف الدرع زميله بالمنتخب.

وحرص أكرم يسرى على الاحتفال بزفافه عقب العودة من المشاركة مع منتخب الفراعنة فى أولمبياد باريس الأخيرة التى اختتمت 11 أغسطس الجارى.



أكرم يسرى وعروسه

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد للرجال منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي ألمانيا فى النهائي وفوز إسبانيا على سلوفينيا فى تحديد المركزين الثالث والرابع.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024.