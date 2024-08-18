الاهلي يصدم كولر بسبب كهربا

كشفت تقارير صحفية عن رفض مسئوولي النادي الاهلي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بخصوص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأحمر.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي قد طلب، رحيل كهربا بنهاية الموسم.

وتلقى نجم الأحمر عدة عروضًا من أندية الدوري المصري في مقدمتها نادي زد.

وأكدت التقارير، أن إدارة الكرة في الاهلي أوصت باستمرار كهربا لعدم وجود بديل محلي أفضل منه حاليًا، إضافة إلى مغالاة الأندية المصرية في المقابل المالي نظير الاستغناء عن لاعبيها.

وأوضحت التقارير، أن مسئولي الاهلي قرروا استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق مع منح المدير الفني حرية الدفع بـ كهربا في مباريات الفريق خلال الموسم الجديد من عدمه، وفق الحاجة الفنية.

واختتمت: “مسؤولو الاهلي طالبوا كهربأ خلال جلسة عقدت معه الفترة الماضية بالالتزام بتعليمات المدير الفني وعدم الاعتراض على قرار عدم مشاركته في الموسم المقبل”.