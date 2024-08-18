"يتقدمهم شيكابالا".. وفدا من الزمالك يتوجه لتقديم العزاء في ضحية حادث فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يتوجه اليوم الأحد، وفدا من نادي الزمالك لتقديم واجب العزاء في رحيل السيد أحمد السيد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الوفد سيكون برئاسة هشام نصر، نائب رئيس النادي، ومعه عبد الواحد السيد، مدير الكرة.

وأكد مصدر، أن من ضمن الوفد سيتواجد عدد من اللاعبين وهم: محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله نيمار ومصطفي الزناري ومحمد أشرف روقا، بجانب بعضا من إداريين الفريق.

وكان نادي الزمالك، قدم واجب العزاء عبر موقعه الرسمي خلال الساعات الماضية، داعيين المولى عز وجل أن يغفر للراحل ويتغمده برحمته.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة اللاعب أحمد فتوح، إلى محكمة الجنايات، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش.

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