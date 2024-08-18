والد أشرف داري: عرض الأهلي أقوى من إسبانيول وأندرلخت والوداد .. وأنا مش مشجعي النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال داري زهير، والد اللاعب المغربي بصفوف بريست الفرنسي أشرف داري، إن نجله قد تلقى عرضًا من الأهلي وإسبانيول وأندرلخت البلجيكي والوداد المغربي.

وأضاف اللاعب المغربي بصفوف بريست الفرنسي، عبر قناة DMC مساء السبت:"بالفعل تلقى أشرف عروضًا من إسبانيول وأندرلخت والوداد ولكن عرض الأهلي هو الأقوى وبالنسبة لي أُفضل انتقاله للأهلي أو الوداد".

وأوضح داري زهير، أنه سيكون سعيدًا إذا مثّل نجله الأهلي نادي القرن، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب الانضمام للأهلي:"أنا مشجع أهلاوي وأتمنى أن ينضم له والحال نفسه إذا انضم لصفوف الوداد، وأتمنى إذا تمت الصفقة أن يقدم نجلي الإضافة للأهلي".

وأتم نجل اللاعب المغربي تصريحاته بالتنويه إلى أن رغبة نجله في الرحيل عن بريست الفرنسي لأمور دينية؛ حيث هناك أمور خارج الرياضة تؤثر عليه هناك بالسلب بجانب رغبته في العودة لتمثيل منتخب المغرب.

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