"يحتاج لتدخل جراحي".. نقل لاعب الزمالك إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تطورات الحالة الصحية ونتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها حازم أسامة لاعب الفريق.

وتعرض حازم أسامة للإصابة خلال مباراة الأبيض أمام بلدية المحلة التي أقيمت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، أمس وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن اللاعب خضع لأشعة مقطعية على موضع الإصابة، وتم التأكد من عدم وجود أي كسور بالوجه، وأثبتت إصابته بجرح "متهتك" أعلى الحاجب، نتيجة الالتحام الذي تعرض له خلال لقاء بلدية المحلة.

وأتم تصريحاته، أنه تم حجز اللاعب بإحدى المستشفيات، ويحتاج لتدخل جراحي لعلاج الجرح "المتهتك"، وسيتم إجراء العملية الجراحية لحازم أسامة خلال الساعات القليلة المُقبلة.

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