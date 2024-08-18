"أنا عنيد".. رد حاسم من كهربا على استمراره مع الأهلي ووجود أزمة مع كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث لاعب فريق الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا" عما يُشارع عن اقتراب رحيله ووجود خلافات مع المدير الفني لناديه مارسيل كولر.

وقال كهربا، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء السبت:" أنا عنيد ولا أحب التواجد في مكان دون أن يكون لي دورًا ولكن في الأهلي أقاتل للحصول على كل فرصة والأهلي بيتي وتحت أمر النادي".

وأضاف لاعب الأهلي: "كان هناك شائعات ولم أكن أريد الرد قبل نهاية الدوري ولكن لا يوجد خلافات أو مشاكل مع كولر وأُجيد اللعب بأكثر من مركز في مراكز الهجوم والمنافسة بين اللاعبين في مصلحة الفريق".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه تلقى عرضًا من أحد الأندية بالدوري المصري ولكنه لن من المستحيل أن يلعب بقميص فريق بمصر بخلاف الأهلي.

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