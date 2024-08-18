"الأهلي والزمالك يُشاركان".. تعرف على تصنيف أندية بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن تصنيف الأندية التي ستُشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب).

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر؛ حيث يُشارك الأهلي بصفته بطل السوبر الأفريقي والزمالك بعدما حصل على تذكرة المشاركة بعدما حلّ وصيفًا.

وتُشارك في البطولة 9 أندية هي: الأهلي، الزمالك، ماجديبورج الألماني، برشلونة الإسباني، فيسبرم المجري، الخليج السعودي، تاوباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة في البطولة كالتالي:

الوعاء الأول: ماجديبورج الألماني، برشلونة الإسباني، فيسبرم المجري.

الوعاء الثاني: الأهلي، الزمالك، الخليج السعودي.

الوعاء الثالث: تاوباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي.

وستُقام قرعة البطولة عند السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل بمدينة العلمية؛ حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها ثلاثة فرق للدور التمهيدي؛ حيث لن يتواجد فريقان بنفس القارة بمجموعة واحدة.

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