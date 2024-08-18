"بعد مغادرة جوميز".. هذا المدرب يقود الزمالك في الكأس بهؤلاء اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

غادر البرتغالي، جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، إلى بلاده، لقضاء فترة إجازة عقب انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولن يتولى جوميز قيادة الفريق الأبيض، في مباراة طلائع الجيش المقبلة في بطولة كأس مصر، حيث تم الاتفاق بينه وبين مجلس الإدارة على سفره للراحة وأيضا إراحة اللاعبين الأساسيين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الثنائي بيكيه وأحمد مجدي المدربان المساعدان، سيقودان الفريق في لقاء طلائع الجيش المقبل في بطولة الكأس.

وأوضح المصدر، أن الفريق سيخوض المباراة، باللاعبين البدلاء الذي حددهم المدير الفني، ومعهم عدد من اللاعبين الناشئين، لمنحهم الفرصة في الظهور.

ومن المنتظر أن يعود جوميز إلى القاهرة يوم 28 من الشهر الجاري لقيادة الفريق، بعد قضاء فترة الإجازة استعداداً لمباريات الموسم الجديد ومباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل.

وكان الزمالك حقق الفوز أمس على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز، ونهى المسابقة في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

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