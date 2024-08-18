ثروت سويلم: الأهلي سيتسلم الدرع الجديد.. وهناك آخر متواجد باتحاد الكرة منذ 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، إنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من درع الدوري الجديد؛ حيث يتم التنسيق مع النادي الأهلي بخصوص الاحتفالية.

وأضاف سويلم، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس 1، مساء السبت: "ننسق مع الأهلي بخصوص احتفالية درع الدوري الجديد بنهاية الشهر الجاري ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من درع الدوري الجديد ولكن الأهلي سيتسلم الدرع الجديد وليس القديم ولكنه لم يصل بعد وهي أمور مع الشركة الراعية".

وأشار عضو رابطة الأندية المصرية، إلى أن هناك درعاً متواجدًا باتحاد الكرة منذ عام 2015 تكلف ربع مليون جنيه ولكنه لم يرى النور لذا عرض أن يستغله اتحاد الكرة.

وأتم سويلم تصريحاته بالتنويه إلى أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة يعمل على دراسة كاملة لإيجاد حلول للموسم الجديد من الدوري.

وتوّج الأهلي بلقب دوري 2023/2024 بعدما تصدر المسابقة برصيد 85 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

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