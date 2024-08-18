شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى لطفى يسلم تقرير منتخب الشاطئية الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم مصطفى لطفى، المدير الفني لمنتخب الشاطئية ، لاتحاد الكرة تقريره النهائي عن احتياجات المنتخب للمرحلة المقبلة بعد نهاية معسكره التدريبي المغلق بالإسكندرية، الذى أقيم في الفترة 10 حتى 17 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وعقد مصطفى لطفي، المدير الفني، جلسة مع معاونيه أحمد أبوسريع المدرب العام، ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى، من أجل الاتفاق على خطة التدريب خلال المعسكر التدريبي لرفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والمؤهلة إلى كأس العالم القادم.

واختار المدير الفني قائمة اللاعبين وتضم 21 لاعبا كالتالي: "فى حراسة المرمى كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، أحمد حمدي ويوسف مرتضى واللاعبين هم مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي لوحا، أحمد الشحات، الحسينى طه، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد إيشا، كريم السيد، أحمد محمد إسماعيل، محمود عماد، أحمد تمساح، محمد السيد صنارة، عبدالرحمن حميدو، أحمد سعيد بدر، ومحمد حسن عربى".

ستكون المنافسة التي ستجرى في، مصر 2024، هي النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، وهي المرة الثانية التي تُقام فيها المنافسة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مصر. حيث استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في عام 2018، النسخة الثالثة من المنافسة.