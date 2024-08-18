شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 5 لاعبات من المقاولون العرب لمنتخب مصر تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادى المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم خمس لاعبات من نادي المقاولون العرب لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، وتضم القائمة "شذى أسامة، رحمة مسعود، حبيبة شاكر، إسراء محمد، وأروى صلاح".

وتنضم اللاعبات الخمس إلى معسكر إعداد المنتخب الوطني خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، يحل فريق الجونة ضيفاً على المقاولون العرب في الخامسة والنصف مساء اليوم فى اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة اليوم هي آخر ظهور للمقاولون في دوري الأضواء والشهرة بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المحترفين، ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 17 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 56.

وفى وقت سابق، كشف اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري، عن تلقي إدارة النادي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء خمس لاعبات من فريق المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا للكرة النسائية.

واللاعبات الخمس هن ، فرح ياسين ، مريم عبد الرازق ، فرح يوسف ، سهام شعبان، رقية أحمد.