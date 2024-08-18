شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحتفظ بفرصة ذهبية لإنهاء الموسم فى المركز الثالث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

رغم تراجع النادي المصري إلى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري، بعد فوز مودرن سبورت على الأهلي فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، إلا أن الفريق البورسعيدي مازال يحتفظ بفرصة ذهبية للفوز بالمركز الثالث، بشرط حصد الثلاث نقاط الأخيرة أمام الاتحاد السكندري الليلة.

ويمتلك النادي المصري فى رصيده 52 نقطة، وحال الفوز على الاتحاد سيرفع رصيده إلى 55 نقطة ليتفوق على جميع منافسيه وينتزع المركز الثالث.



ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث حالياً برصيد 56 نقطة، غير أن الفريق الأبيض سيتعرض لخصم 3 نقاط بنهاية مباريات اليوم، كعقوبة انسحاب من مباراة الدور الثاني أمام الأهلي في الدوري، ليتراجع إلى النقطة 53.

بينما أنهى مودرن سبورت مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة في المركز الرابع، ويتساوى معه سموحة صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد، وهو ما يمنح الأفضلية للمصري في حالة الفوز خلال مباراته الأخيرة الليلة.

فى التاسعة مساءً، تقام آخر مواجهة جماهيرية بالدوري، عندما يحل النادي المصري ضيفاً على الاتحاد السكندري فى ديربي البحر المتوسط، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.