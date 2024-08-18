شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحتفظ بفرصة ذهبية لإنهاء الموسم فى المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

رغم تراجع النادي المصري إلى المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري، بعد فوز مودرن سبورت على الأهلي فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، إلا أن الفريق البورسعيدي مازال يحتفظ بفرصة ذهبية لإنهاء الموسم فى المربع الذهبي بشرط حصد الثلاث نقاط الأخيرة أمام الاتحاد السكندري الليلة.

ويمتلك النادي المصري فى رصيده 52 نقطة، وحال الفوز على الاتحاد سيرفع رصيده إلى 55 نقطة ليحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب، خلف الزمالك الذى يحتل المركز الثالث حالياً برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز فى 17 مباراة والتعادل فى 8 وخسارة 9 مباريات، وذلك بعد خصم 3 نقاط من رصيدة عقوبة الانسحاب من مباراة الأهلي فى القمة.

فى التاسعة مساءً، تقام آخر مواجهة جماهيرية بالدوري، عندما يحل النادي المصري ضيفاً على الاتحاد السكندري فى ديربي البحر المتوسط، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.