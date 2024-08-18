شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو النادي الأهلي على الاستقالة التي تقدم بها محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة منذ أيام، وقال مصدر في النادي الأهلي، إن محسن صالح تحدث مع رئيس النادي هاتفياً نهاية الأسبوع الماضي عن رغبته فى الرحيل، لشعوره بأنه قدم كل ما لديه فى اللجنة على مدار خمس سنوات.

وأشار المصدر إلى أن رئيس النادي استجاب لرغبة محسن صالح فى الرحيل، خاصة أنه كان نموذجا للإخلاص والعطاء طوال الفترة التي عمل بها فى النادي.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة مصير لجنة التخطيط، سواء بإعادة هيكلتها أو بإضافة عنصرين لها والإبقاء على هيكلها الحالى.

من ناحية أخرى، كشف مصدر في الأهلي أن بعض الأصوات فى النادي طرحت اسم عماد النحاس نجم الأهلي السابق لتولّي منصب مدير الكرة بالفريق لخلافة خالد بيبو مدير الكرة الحالى.

وقرر مسئولو الأهلي توجيه الشكر إلى خالد بيبو بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر الذي أصر على رحيله، رغم رغبة معظم مسئولى النادي تقريباً فى الإبقاء على بيبو.

وقال مصدر في الأهلي، ان إدارة النادي تكثف جهودها حالياً لتعيين مدير كرة جديد ليبدأ مع الفريق مشواره الموسم المقبل، بعد انتهاء الموسم الجاري رسمياً بمواجهة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت أمس، السبت، فى الجولة الـ34 والأخيرة التي خسرها الأهلي 1-2.

وأشار المصدر إلى أن مسئولى الأهلي استبعدوا إسناد منصب مدير الكرة لأكثر من اسم تم طرحه فى وسائل الإعلام مؤخراً، وفى مقدمتهم عماد متعب ومحمد شوقي وعلاء ميهوب ومحمد يوسف ووليد صلاح الدين ووائل جمعة ووليد سليمان.

وأشار المصدر إلى أن البعض في الأهلي طرح اسم عماد النحاس لخلافة خالد بيبو، ويلقى اسمه قبولاً داخل قطاع كبير بين مسئولى النادي، خاصة أنه سبق له العمل في أكثر من منصب إدارى بالنادي ويتميّز بالهدوء والثقة.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي مدير الكرة الجديد خلال الأيام المقبلة ليبدأ عمله مع بداية الموسم الجديد، خاصة أن الفريق سيبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل الاستعداد للموسم الجديد بعدما أنهى موسمه المحلي مؤخراً بالتتويج ببطولة الدوري قبل نهايتها بـ3 أسابيع.

وتولى عماد النحاس تدريب أكثر من فريق ببطولة الدوري ،أخرها المقاولون العرب الذي رحل عنه أوائل أغسطس الجاري.