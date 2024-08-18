شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالك يزور أسرة ضحية حادث أحمد فتوح اليوم لتقديم واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه وفد من نادي الزمالك، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، إلى أسرة السيد أحمد السيد الشبكي، الذي توفي فى حادث أحمد فتوح لاعب الفريق، لتقديم واجب العزاء. ويضم وفد الزمالك فى الزيارة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعددا من اللاعبين لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا بعد الحادث، نعى خلاله مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، السيد أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، غدا الأثنين الموافق 19 أغسطس الجارى.