شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب المكفوفين أصغر لاعب فى البعثة البارالمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يشارك محمد سعيد، لاعب المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين، للمرة الأولى في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى وحتى 10 سبتمبر المقبل.

ويعد محمد سعيد أصغر لاعب ضمن البعثة المصرية المشاركة في الدورة البارالمبية حيث يبلغ عمره أقل من 16 عاما.



محمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين

من جانبه، قال الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد الرياضى المصري للمكفوفين، إن مجلس الإدارة لديه خطة منذ توليه المسئولية؛ وهى الاعتماد على العناصر الشابة الذين نجحوا في تحقيق التأهل للدورة البارالمبية بعد غياب 32 عاما منذ المشاركة في دورة برشلونة 92.

ويتواجد المنتخب المصرى لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية بجانب كل من الصين – أوكرانيا – اليابان.

جدير بالذكر أن المنتخب قد تأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضى بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.