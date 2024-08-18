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لاعب منتخب المكفوفين أصغر لاعب فى البعثة البارالمبية باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 18 أغسطس 2024 01:38 م

يشارك محمد سعيد، لاعب المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين، للمرة الأولى في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى وحتى 10 سبتمبر المقبل.

ويعد محمد سعيد أصغر لاعب ضمن البعثة المصرية المشاركة في الدورة البارالمبية حيث يبلغ عمره أقل من 16 عاما.


محمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد الرياضى المصري للمكفوفين، إن مجلس الإدارة لديه خطة منذ توليه المسئولية؛ وهى الاعتماد على العناصر الشابة الذين نجحوا في تحقيق التأهل للدورة البارالمبية بعد غياب 32 عاما منذ المشاركة في دورة 92.

ويتواجد المنتخب المصرى لكرة الهدف في المجموعة الثانية بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية بجانب كل من الصين – أوكرانيا – اليابان.

جدير بالذكر أن المنتخب قد تأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة أفريقيا التي أقيمت في ديسمبر الماضى بعد غياب 32 عاما عن المشاركة في الدورات البارالمبية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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