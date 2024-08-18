شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دور الـ"16" لكأس مصر وموقف الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل الثلاثاء المقبل منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر بإقامة 3 مباريات، تجمع الإسماعيلى مع سموحة والأهلى مع فاركو ومودرن سبورت مع إنبى. وكان من المقرر أن يستعد الأهلى لمواجهة فاركو الثلاثاء المقبل بدور الستة عشر لكأس مصر لولا اعتذار المارد الأحمر عن استكمال البطولة، وكان الأهلي قد أعلن منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدوري.

كما أعلن النادى الأهلى اعتذاره عن عدم استكمال الكأس ومنح اللاعبين الراحة، بينما لم يرسل خطاباً بالاعتذار لـ اتحاد الكرة الذى بدوره وضع موعد المباراة انتظاراً لوصول الخطاب.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

فيما قرر الجهاز الفني للزمالك خوض كأس مصر بمزيج من لاعبي الفريق الأول والناشئين وليس بالقائمة الكاملة.

وغادر جوميز المدير الفني للزمالك القاهرة من أجل قضاء إجازته، حيث سيقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي معاونيه مباريات كأس مصر.

مواعيد مباريات دور الـ"16" لكأس مصر



الثلاثاء

الإسماعيلى & سموحة..6 مساء

الأهلى & فاركو..9 مساء

مودرن سبورت & إنبى..9 مساء



الأربعاء

سيراميكا & زد إف سى ..6 مساء

الزمالك & طلائع الجيش ..9 مساء

بيراميدز & الجونة..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.