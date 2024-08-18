شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصطدم بالاتحاد لحسم المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

فى التاسعة مساءً، تقام آخر مواجهة جماهيرية بالدوري، عندما يحل النادي المصري ضيفاً على الاتحاد السكندري فى ديربي البحر المتوسط، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبحث أبناء علي ماهر عن الفوز في مواجهة الليلة لإنهاء الموسم فى المربع الذهبي. ويمتلك النادي المصري أفضلية الفوز بالمركز الثالث حال فوزه في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خلف الزمالك الذى يحتل المركز الثالث حالياً برصيد 56 نقطة.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39.

بينما على الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.