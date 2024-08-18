شكرا لقرائتكم خبر عن حازم أسامة لاعب الزمالك الشاب يخضع لجراحة عاجلة خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع حازم أسامة، لاعب الزمالك ، لجراحة خلال الساعات المقبلة، فى ظل الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة بلدية المحلة أمس السبت.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها حازم أسامة بعد خضوعه لأشعة مقطعية على موضع الإصابة، وتم التأكد من عدم وجود أي كسور بالوجه.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة أثبتت إصابة حازم أسامة بجرح "متهتك" أعلى الحاجب، نتيجة الالتحام الذي تعرض له خلال لقاء بلدية المحلة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة، أنه تم حجز اللاعب بأحد المستشفيات، ويحتاج تدخلا جراحيا لعلاج الجرح "المتهتك"، وسيتم إجراء العملية الجراحية له خلال الساعات القليلة المُقبلة.

من ناحية أخرى، استقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح مساعديه أندرية بيكي وأحمد مجدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى بطولة كاس مصر، خاصة أن بيكي المساعد الوحيد الذى سيقضى إجازة نهاية الموسم فى مصر، فى الوقت الذى سيسافر فيه جوميز وباقى مساعيده إلى بلادهم لقضاء العطلة.