لاعب الزمالك يخضع لجراحة عاجلة

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك خضوع لاعب الفريق الكروي الأول لجراحة عاجلة بعد إصابته أمس أمام بلدية المحلة.

وتعادل فريق الزمالك أمس مع نظيره بلدية المحلة بهدفين لمثلهما في ختام منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال طبيب الأبيض خلال تصريحات للموقع للرسمي لناديه: “حازم أسامة تعرض لإصابة بجرح قطعي في الوجه، وجرى عمل الإسعافات الأولية له داخل الملعب، قبل نقله للمستشفى”.

وأوضح: “الأشعة أثبتت إصابة حازم أسامة بجرح «متهتك» أعلى الحاجب، نتيجة الالتحام الذي تعرض له خلال لقاء بلدية المحلة”.

وواصل طبيب الزمالك: “جرى حجز اللاعب بأحد المستشفيات، ويحتاج لتدخل جراحي لعلاج الجرح، خلال الساعات القليلة المُقبلة”

واختتم الدكتور محمد أسامة تصريحاته: “جرى التأكد من عدم وجود أي كسور وحالة اللاعب مطمئنة”.

واختتم فريق الزمالك الموسم المنقضي من بطولة دوري نايل محتلًا المركز الثالث برصيد 56 نقطة.