ريال مدريد يحسم موقفه من رحيل ميليتاو إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من رحيل إيدير ميليتاو مدافع الفريق الكروي الأول خلال الصيف الجاري إلى الدوري السعودي.

وأشارت عدة تقارير إلى تلقي مدافع فريق ريال مدريد، إيدير ميليتاو، عرضًا سعوديًا ضخمًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم الجديد.

وذكرت شبكة “UOL Esporte” البرازيلية، أن النادي الملكي تلقى عرضاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي دون الكشف عن اسمه من أجل التعاقد مع ميليتاو.

وينتهي عقد ميليتاو مع ريال مدريد في 30 يونيو 2028، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 500 مليون يورو.

وأشارت إلى رفض ريال مدريد عرضًا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن خدمات ميليتاو.

وتعرض ميليتاو للإصابة بالرباط الصليبي خلال الموسم الماضي حيث غاب عن معظم مباريات الملكي، لكنه شارك أساسياً في مواجهة أتالانتا بكأس السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي.