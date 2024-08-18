"جس النبض".. شبانة يكشف طلب مفاجئ من الأهلي لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة النادي في زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في قائمة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ونجح النادي الأهلي في حسم بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل النهاية عدد من الجولات، بعد التفوق على منافسه بيراميدز، وإنهاء المسابقة في الصدارة برصيد 85 نقطة.

وقال شبانة خلال برنامجه الإذاعي "من الآخر": "النادي الأهلي جس نبض اتحاد الكرة بشكل ودي حول طرح فكرة زيادة عدد المحترفين الأجانب".

أضاف: "الأهلي طلب زيادة المحترفين، عن طريق عدم اشتراط تواجد لاعبين تحت السن وإن يكون العدد غير محدد بعمر معين".

وأتم تصريحاته: "رغبة الأهلي في تدعيم الفريق بصفقات قوية تدعمه في كأس العالم للأندية تجعله يسعى وراء تلك الفكرة، للاستفادة من جميع العناصر".

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