مصطفى محمد يقود التشكيل المتوقع لنانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني لفريق نانت الفرنسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره تولوز.

ويحل فريق نانت ضيفًا عند السادسة من مساء اليوم الأحد على نظيره تولوز ضمن منافسات الجولة الأ,لى من الموسم الجديد بالدوري الفرنسي 2024/2025.

ومن المتوقع أن يبدأ المحترف المصري بصفوف نانت مصطفى محمد أساسياً باللقاء.

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو، كاستيليتو، زيزي، كينتونزي.

خط الوسط: أبلاين، أجوستو، تشيرفيليا، سيمون.

خط الهجوم: مصطفى محمد ـ تينو كاديوير

وكان فريق نانت قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الفرنسي 2023/2024 في المركز 24 برصيد 33 نقطة.

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