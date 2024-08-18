"يتوقع ظهور مصطفى محمد".. موعد مباراة نانت وتولوز بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقص فريق نانت موسمه الجديد 2024/2025 بالدوري الفرنسي بحلوله ضيفًا على نظيره تولوز.

ويلتقي الفريقان عند السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد Municipal؛ حيث يتوقع بحسب تقارير فرنسية مشاركة المحترف المصري مصطفى محمد أساسيًا بصفوف نانت.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة beIN sports Xtra 1.

وكان فريق نانت قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الفرنسي 2023/2024 في المركز 24 برصيد 33 نقطة.

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