"يمتلك عرضاً وحالة وحيدة لاستمراره".. مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موقف كهربا بالموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن موقف اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" مع الأهلي بمنافسات الموسم الجديد 2024/2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن هناك حالة وحيدة لاستمرار كهربا بقميص الأهلي وهي عدم التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الحالية.

وأشار المصدر ذاته إلى امتلاك كهربا عرضاً من نادي زد خلال الفترة الجارية ولكن مسؤولو الأهلي فضلوا تأجيل جسم الأمر حتى تتضح رؤيتهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً شارك مع الأهلي بموسم 2023/2024 في 37 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 6 لزملائه خلال 1897 دقيقة لعب.

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