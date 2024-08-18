"خسر 9 وانسحب مباراة".. الموسم الأسوأ للزمالك في الدوري نتائج وترتيب

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى الفريق الأول لنادي الزمالك، مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023\2024، محتلا المركز الثالث.

وتعادل فريق الزمالك أمس السبت، في أخر مبارياته ببطولة الدوري المصري، مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.

ويعد هذا الموسم، ضمن الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك، من حيث نتائج المباريات والترتيب.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

وأنهى نادي الزمالك الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب الانسحاب من مباراة الأهلي، في الدور الثاني من المسابقة.

وخاض نادي الزمالك في الموسم الحالي 34 مباراة، حقق الفوز في 17 فقط، وخسر في 9 مباريات وتعادل في 8، أحرز الفريق 53 هدف ودخل مرماه 35 هدف.

تم خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الزمالك، بعد اعتباره منسحبا من مواجهة الأهلي التي كان مقرر لها في الجولة الـ27، وخسر الثلاث نقاط أيضا.

وخسر نادي الزمالك هذا الموسم من أندية: المصري الذهاب والعودة وسموحة وزد وإنبي والجونة والمقاولون وطلائع الجيش.

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