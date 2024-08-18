عرض مهاجم سنغالي على إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يعمل مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة الجارية على دراسة أكثر من سيرة ذاتية للاعبين أجانب ضمن خطتهم لتعزيز صفوفهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن المهاجم السنغالي لنادي النجم الأحمر الصربي، شريف ندياي تم عرضه على مسؤولي الأهلي.

صاحب الـ 28 عاماً كان قد انضم لصفوف النجم الأحمر الصربي في سبتمبر الماضي قادمًا من أضنة سبور التركي.

وانضم المهاجم لصفوف منتخب السنغال في يونيو 2024؛ حيث خاض بقميصه مباراتين.

وشارك اللاعب بقميص فريقه بالموسم الجاري 2024/2025 بـ 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً خلال 230 دقيقة.

هذا بعدما شارك في الموسم الماضي بـ 47 مباراة سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 6 لزملائه خلال 2913 دقيقة لعب.

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