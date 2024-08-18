"اتخطف في لحظة".. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه محمود كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، رسالة مؤثرة، لأحمد فتوح لاعب الزمالك، في ظل الأزمة التي يمر بها حاليا.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة اللاعب أحمد فتوح، إلى محكمة الجنايات، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

قال محمود كهربا في تصريحات تلفزيونية: "فتوح قريب مني جدا وأخ صغير ليا، وأي إنسان بيغلط في الدنيا، وهو اتخطف في لحظة وربنا يرحم المتوفي".

أضاف: "إن شاء الله فتوح راجل وهيبقى قد المسئولية دي، وهيطلع منها على خير، وكلنا متأثرين بما حدث بالتأكيد".

وأتم تصريحاته: "كلنا مع فتوح والأهم هو التصالح مع أهل المتوفي، ودفع الدية، وربنا يطلعه من المحنة دي على خير، لأنه في الأول والأخر شاب لسه صغير وفي بداية حياته".

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