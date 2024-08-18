جوميز يحل ضيفا على هذا البرنامج قبل مغادرة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يظهر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، ضيفا في إحدى البرامج التلفزيونية اليوم الأحد قبل مغادرته القاهرة.

وتقرر أن يسافر جوميز فجر غدا الإثنين إلى بلاده البرتغال، لقضاء فترة إجازة، بعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهور جوميز ضيفا عبر برنامج "هاتريك"، مع الإعلامي محمد المحمودي في الحادية عشر مساء، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

جدير بالذكر، أن جوميز لن يقود فريق الزمالك في بطولة كأس مصر، وتحديدا في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وسيقود الفريق الثنائي المساعد أحمد مجدي وبنتيكي.

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