لاعب الأهلي يُغادر للاحتراف بالدوري القطري (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

غادر لاعب فريق الأهلي، أحمد عبدالقادر إلى دولة قطر اليوم الأحد؛ تمهيداً للانضمام لصفوف نادي قطر.

وكان مصدر قد أوضح لمصراوي في تصريحات خاصة مساء أمس السبت، أن النادي الأهلي قد أنهى إجراءات إعارة اللاعب أحمد عبد القادر رسميًا إلى نادي قطر القطري، لمدة موسم، دون وجود بند نية الشراء النهائي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن توقيع العقود تم رسميًا بين الناديين، بعد اجتياز اللاعب أحمد عبد القادر الفحوصات الطبية.

وأوضح المصدر ذاته أن النادي الأهلي سيحصل على 550 ألف دولار مقابل إعارة اللاعب بالإضافة إلى 150 ألف دولار بنود إضافية.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 20/21 قادمًا من صفوف سبارتا براج التشيكي.

وشارك صاحب الـ 25 عاماً بقميص الأهلي 112 مباراة؛ حيث سجل 20 هدفاً وصنع 12 لزملائه.

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