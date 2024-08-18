شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون جنيه تربك حسابات الإسماعيلى قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتباك داخل أروقة مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بسبب المديونية التي يعانى منها النادى بسبب 3 لاعبين أجانب والتى وصلت لـ60 مليون جنيه قبل حلول الميركاتو الصيفى.



وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 60 مليون جنيه مصري للثلاثى البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".



ويحق للبوليفى كارميلو الحصول على 444 ألف دولار أمريكى، ما يعادل 21 مليون جنيه مصري تقريباً، شاملة فوائد التأخير حتى الآن، كما يحق للتونسى نور الزمان الزموري الحصول على 400 ألف دولار ما يعادل 34 مليون جنيه، كما أصبح الإسماعيلى ملزماً بسداد 860 ألف دولار لجان موريل، بخلاف فائدة 5%، ما يوازي 45 مليون جنيه مصري لتصبح إجمالي الغرامات المادية الموقعة ضد الاسماعيلى 60 مليون جنيه.



وحصل البوليفي كارميلو ألجاراناز، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بأحقيته فى الحصول على مبلغ قدره 444 ألف دولار أمريكي،وكان اللاعب البوليفي قد تقدم بشكوى ضد النادي الإسماعيلي منذ فترة للحصول على مستحقاته، وقام النادي بعمل استئناف، قبل أن يصدر القرار بأحقية اللاعب في الحصول على المبلغ.



ولم يشارك كارميلو مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط ، كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.



كما أثار التونسى نور الزمان الزموري، مدافع النادى الإسماعيلى السابق، أزمة جديدة فى قلعة الدراويش، بعدما أصبح النادى الاصفر مطالباً بتسديد 400 ألف دولار بما يعادل 34 مليون جنيه للاعب خوفاً من إيقاف القيد.



وكان مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، قد أبرموا اتفاقاً مع نور الزمان الزموري بعد تسلمه 300 ألف دولار كجزء من مستحقاته المتأخرة، على أن يتم تخفيض المبلغ لـ600 ألف دولار بدلاً من 700 ألف، ويتنازل اللاعب عن 100 ألف دولار، شريطة أن يسدد الإسماعيلى 150 ألف دولار مطلع مايو الماضى، ويسدد الـ150 ألف دولار الأخيرة فى يوليو الماضى، ولكن مسئولى الإسماعيلى لم يرسلوا القسطين للاعب، ما دفعه للمطالبة بـ400 ألف دولار بدلا من اتفاقه السابق بالحصول على 300 ألف دولار.



وتلقى مسئولو الإسماعيلي إخطاراً من المحكمة الرياضية يؤكد أنه فى حال عدم دفع النادي مستحقات نور الزمان الزموري، البالغة 700 الف دولار، سيتم منع الإسماعيلي من القيد 3 فترات.



وتعاقد الاسماعيلى مع نور الزمان الزموري لمدة 3 سنوات خلال الصيف الماضي قادما من الصفاقسي التونسي ولم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية.



وعلى نفس الوتيرة وأيّدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.



وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22، بعدما تعاقده مع مجلس يحيى الكومي.



ولجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي.