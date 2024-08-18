شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يفرض سيطرته على لقب البطولة الأفريقية للشباب والشابات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 03:06 م

توج المنتخب الوطني للجودو بلقب البطولة الأفريقية للشباب والشابات، المقامة حاليا فى العاصمة الكاميرونية ياوندي، بمشاركة 17 دولة.

وحصد المنتخب الوطني المركز الأول بـ15 ميدالية على مستوى منافسات الفردي والفرق، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:

الميداليات الذهبية

يوسف الكسار – 73 كجم

عمار أبو هاشم – 81 كجم

أحمد محمد – 100 كجم

صفا سليمان - +78 كجم

ذهبية الفرق مختلط

الميداليات الفضية

تسنيم رشدي – 58 كجم

فاطمة غانم – 63 كجم

جنى إبراهيم – 78 كجم

حسام حازم – 100 كجم



الميداليات البرونزية

عمر أحمد – 66 كجم

علي عبد العال – 90 كجم

عبدالله رفاعي – +100 كجم

ملك يوسف – 48 كجم

جنى عاشور – 57 كجم

فريدة مجدي – 70 كجم

ويؤكد الجودو المصري تفوقه أفريقيا من خلال الفوز بلقب البطولة الأفريقية للشباب للعام الثالث على التوالي، وهو ما يعد إنجازا على مستوى خلق أجيال جديدة تستطيع تمثيل مصر في مختلف البطولات الدولية والقارية.