شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لشباب اليد يهزم بطل دوري أبطال آسيا وديا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 03:18 م

حقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004، بقيادة المدير الفني طارق محروس، الفوز على فريق الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة اليد.

وواجه منتخب مصر للشباب نظيره الخليج وديا في إطار استعدادات الفريقين، للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وفاز رجال طارق محروس على بطل آسيا، والذي يستعد لخوض بطولة السوبر جلوب المقبلة في مصر، بنتيجة 30-29، بعد أداء قوي من لاعبي منتخب اليد للشباب، حيث أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم 19-17.

وشهدت المباراة غياب رباعي منتخب مصر بلال إبراهيم ويوسف أحمد للاحتراف وياسين محمد وأحمد حسام للإصابة.

ويستعد منتخب مصر للشباب لكرة اليد، لخوض منافسات البطولة الأفريقية في سبتمبر المقبل، والمقرر إقامتها في تونس.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.