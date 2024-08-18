شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مهمة تكشف تفاصيل إغلاق باب صفقة بن رمضان في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

فرضت صفقة الدولي التونسي محمد علي بن رمضان نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص، بعدما كان اللاعب قريباً من الأهلي قبل أن يتراجع مسئولو القلعة الحمراء عن إتمام الصفقة خلال اليومين الماضيين، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

س: ما آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد علي بن رمضان؟

ج: المفاوضات الأهلاوية مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري توقفت تماماً، بعدما شهدت مفاجأة كبرى بعد تراجع الأهلي عن ضم اللاعب بنسبة كبيرة بسبب مُتغيّرات فرضت نفسها على سوق الانتقالات الصيفية فى القلعة الحمراء.

س: هل تفاوض الأهلي مع بن رمضان؟

ج: بالفعل تفاوض الأهلي مع بن رمضان، وقال مصدر فى الأهلي، "فكّرنا بالفعل فى ضم بن رمضان، وتفاوضنا معه، لكن خلال الأيام الأخيرة قررنا تغيير وجهة نظرنا.

س: ما سر تراجع الأهلي عن ضم بن رمضان؟

ج: السر يعود إلى أن الأهلي وجدوا أنه من الأفضل تدعيم مراكز أخرى فى الفريق أفضل من مركز بن رمضان، الذي يمتلك فيه الأهلي أكثر من لاعب جيد، أبرزهم إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية الذى تم تجديد عقده مؤخراً لمدة موسم.

وأضاف المصدر، "بعد التفاوض مع بن رمضان لعدة أيام وجدنا أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبي فى مركز الهجوم أو الدفاع، لأن الفريق يحتاج تدعيم هذه المراكز بشكل أسرع وأجدر من مركز رقم 8، وهو نفس مركز بن رمضان".

س: وماذا عن قائمة الأجانب في الأهلي؟

ج: تضم قائمة الأجانب في الأهلي حالياً أربعة لاعبين هم، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والتونسي علي معلول، والمغربي رضا سليم، والجزائري العائد من إعارة أحمد القندوسي، وذلك بعد إعارة المالي أليو ديانج لنادي الخلود السعودي، والتونسي محمد الضاوي كريستو إلى الصفاقسي التونسي، ورحيل الفرنسي أنتوني موديست، فيما يُصنّف الفلسطيني وسام أبو علي بأنه لاعب محلي حسب لوائح اتحاد الكرة المصري.

وسيقوم الأهلي بقيد المغربي يحيى عطية الله ليُصبح الأجنبي الخامس بالفريق، ثم سيقوم بإعارة القندوسي من أجل التعاقد مع مدافع أو مهاجم أجنبي بدلاً منه، وبذلك ستكون قائمة الأجانب فى الفريق قد أُكتملت.

س: هل من الوارد تجدد المفاوضات بين الأهلي وبن رمضان؟

ج: سيكون من الصعب فتح ملف صفقة بن رمضان مرة أخرى على الأقل الصيف الجاري، وقال مصدر في الأهلي إنه حال رحيل لاعب أجنبي آخر من الفريق الصيف الجاري قد يتم التفكير وقتها في ضم بن رمضان أو لاعب أجنبي بدلاً منه.

وأكد المصدر أن ما ذكرته التقارير التونسية بشأن رفض اللاعب الانتقال للأهلي غير صحيح، فالنادي بدأ يُعيد التفكير فى الصفقة للأسباب السابقة، موضحاً أن فرص تعاقد الأهلي مع بن رمضان باتت ضعيفة للغاية لكنها موجودة وهذا سيكون مُرتبطاً برحيل أحد الأجانب الحاليين بالفريق.