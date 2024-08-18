شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد واتحاد العاصمة وبيراميدز يتنافسون على ضم حسام أشرف من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حسام أشرف ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الذى انتهت إعارته لصفوف بلدية المحلة بنهاية الموسم الحالى، عدة عروض من أندية عربية ومحلية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن حسام أشرف تلقى عروضًا من أندية اتحاد العاصمة الجزائرى، والوداد المغربى، والسواحلى الليبي، والجبلين السعودى، وأندية عراقية أخرى، بالإضافة إلى أندية محلية أبرزها بيراميدز وزد والبنك الأهلى والاتحاد السكندرى، كما ينتظر اللاعب عرضًا من أحد أندية الدورى البلجيكى وكذلك التركي.

وينتظر حسام أشرف عقد جلسة مع مسئولى الزمالك لحسم مصيره فى المرحلة المقبلة، خاصة أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارٍ مع القلعة البيضاء ولا يحق له التوقيع لأى نادٍ آخر دون موافقة ناديه.

ويعود حسام أشرف وماجد هانى ثنائى الزمالك المعار إلى بلدية المحلة إلى القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارتهما، وذلك بعد إخطار مسئولي النادى الأبيض للاعبين، بانتهاء فترة إعارتهما وعودتهما للفريق.