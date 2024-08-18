7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، رابطة الأندية تحدد منتصف أكتوبر موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد، الأهلي يرهن الموافقة على إعارة حمزة علاء بالميركاتو الصيفى بتمديد عقده .

رابطة الأندية تحدد منتصف أكتوبر موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة منتصف شهر أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الدورى الجديد موسم 2024 – 2025، على أن يتم حسم الموعد النهائي وشكل المسابقة خلال الاجتماع الذى سيعقد مع أندية الدورى الممتاز خلال الأسبوع الجارى.

الأهلي يرهن الموافقة على إعارة حمزة علاء بالميركاتو الصيفى بتمديد عقده

طلب مسئولو النادى الأهلى من حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، الموافقة على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء للموافقة على إعارته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوميز يبلغ بيكى ومجدى بقيادة الزمالك فى كأس مصر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح مساعديه أندرية بيكي وأحمد مجدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى بطولة كاس مصر، خاصة أن بيكي المساعد الوحيد الذى سيقضى إجازة نهاية الموسم فى مصر، فى الوقت الذى سيسافر فيه جوميز وباقى مساعيده إلى بلادهم لقضاء العطلة.

وفد الزمالك يزور أسرة ضحية حادث أحمد فتوح اليوم لتقديم واجب العزاء

يتوجه وفد من نادي الزمالك، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، إلى أسرة السيد أحمد السيد الشبكي، الذي توفي فى حادث أحمد فتوح لاعب الفريق، لتقديم واجب العزاء. ويضم وفد الزمالك فى الزيارة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعددا من اللاعبين لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى.

قبول استقالة محسن صالح من رئاسة لجنة التخطيط بالأهلي

وافق مسئولو النادي الأهلي على الاستقالة التي تقدم بها محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة منذ أيام، وقال مصدر في النادي الأهلي، إن محسن صالح تحدث مع رئيس النادي هاتفياً نهاية الأسبوع الماضي عن رغبته فى الرحيل، لشعوره بأنه قدم كل ما لديه فى اللجنة على مدار خمس سنوات.

ترشيح عماد النحاس لمنصب مدير الكرة بالأهلى.. واستبعاد متعب وشوقي وسليمان

كشف مصدر في الأهلي، أن بعض الأصوات فى النادي طرحت اسم عماد النحاس نجم الأهلي السابق لتولّي منصب مدير الكرة بالفريق لخلافة خالد بيبو مدير الكرة الحالى. فيفا يختار المحكمة يارا عاطف لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما فى الدومينيكان، واختارت اللجنة المحكمة الدولية المساعدة المصرية يارا عاطف ضمن قائمة حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما فى الدومينيكان.