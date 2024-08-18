شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم البعثة المصرية قبل المشاركة فى بارالمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية باريس، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس البعثة، وذلك تحفيزًا للأبطال الرياضيين المصريين البارالمبيين، والتأكيد على دعم القيادة السياسية لهم.



وقال الوزير، "من الأهمية القصوى رفع علم بلدنا، مع الانضباط التام والكامل للبعثة المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، وذلك تنسيقًا مع رئيس اللجنة البارالمبية مع الوزارة والسفارة في فرنسا، لنكون جميعاً سفراء معبرين عن صورة الدولة المصرية، وأهم شئ في المنظومة الرياضية اللاعب".



وأضاف وزير الشباب، "كافة الأمنيات بالتوفيق للجميع وسماع النشيد الوطني المصري، وأطالب تكرارًا بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة من المنوطين بكافة الأمور التنظيمية والإدارية".



وزير الرياضة



جانب آخر من الجلسة



جانب من الجلسة



وأشار وزير الشباب والرباضة إلي أن الجميع في بعثة مصر البارالمبية على قلب رجل واحد الوقوف سوياُ مع الدولة المصرية، مؤكدًا أن هدفنا واحد وهو التمثيل المشرف للبعثة المصرية.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.



فيما توجه الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بالشكر والتقدير والامتنان إلي الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، الذين لم يبخلوا بأي دعم للبعثة المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس، متعهدين برفع اسم مصر عالياً في المحفل البارالمبي.



وكان الدكتور حسام الدين مصطفى قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي أمس عن اختيار الثنائي ريحاب أحمد بطلة رفع الاثقال و على الزينى بطل التجديف لرفع العلم المصرى فى طابور عرض افتتاح الدورة البارالمبية .