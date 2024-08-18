شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المرحلة الثانية من معسكر منتخب 2009 استعدادا لأمم أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم غدا، الاثنين، المرحلة الثانية من معسكر منتخب الناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، فى إطار استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب النسخة الخامسة والثلاثين المقرر إقامتها فى دولة المغرب فى الفترة من 20 يوليو إلى 16 أغسطس 2025.

ويقام المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف خلال الفترة من 13 وحتى 27 أغسطس الجاري علي ملاعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.



ويرغب الجهاز الفني فى التعرف على أغلب العناصر كخطوة أولى ضمن خطة برنامج المنتخب بالتنسيق والمتابعة مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد للبحث عن العناصر التي ستمثل قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.



ويضع الجهاز الفني كل اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار في هذا المعسكر تحت المتابعة والمراقبة تمهيدا لاستدعائهم في التجمعات القادمة لاستكمال خطة تكوين قوام المنتخب.



ويقام هذا التجمع علي 4 مراحل تشمل كل مرحلة 25 لاعبا بالتدريب لمدة 3 أيام وذلك حتي يتسني للجهاز الفني من مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في التجمع الاول للمنتخب.



ويضم الجهاز الفني حسين عبداللطيف مديرا فنيا وعبدالستار صبري مدربا عاما وكريم أيمن مساعد مدرب وامير عبدالحميد مدربا لحراسة المرمي وشادي الشريف مديرًا إداريا.