شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة زيزو ووالده مع أمين صندوق الزمالك لبحث مستقبل اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الجلسة التى عقدها أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ووالده، مع مسئولى حسام المندوه أمين الصندوق، بمقر القلعة البيضاء، من أجل بحث مستقبل اللاعب.

وعقد زيزو ووالده جلسة مع حسام المندوه أمين الصندوق، ونيرة الأحمر ورامى نصوحى أعضاء مجلس الإدارة، فى غياب حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة الذى اعتذر عن عدم الحضور بسبب مرضه.

وتناقش زيزو مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك وأمين الصندوق حول مصيره مع القلعة البيضاء، فى ظل تلقيه عروضًا خارجية للرحيل عن النادى، مع اقتراب نهاية تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وكان مسئولو الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حددوا سعر بيع زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى ظل العروض التى تلقاها اللاعب، واشترط حسين لبيب أن يتلقى أحمد زيزو عرضًا لا تقل قيمته عن 8 ملايين دولار من أجل مناقشته، ودراسة إمكانية الموافقة على بيع اللاعب من عدمه، وأكد مسئولو الزمالك أن أى عرض أقل من تلك القيمة لن يتم الالتفات إليه.

وتلقى الزمالك فى الأيام الأخيرة عرضين من نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، لضم أحمد مصطفى زيزو من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على عدة أقساط، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك، وجاء عرض نادى العربي القطرى مقابل سداد 3 ملايين دولار للزمالك، مع إمكانية زيادة قيمة العرض ليصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما رفضه الزمالك أيضًا.