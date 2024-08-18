شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه بعد جلسة زيزو: متمسكون باللاعب وموعد آخر منتظر للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، كواليس الجلسة التى جمعته بأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول ووالده، بمكتبه بالقلعة البيضاء، لمناقشة مصير اللاعب فى ظل تلقيه عروضًا للرحيل عن النادى.

وقال المندوه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تحدثنا خلال الجلسة حول مصير زيزو مع نادى الزمالك، وأبلغت اللاعب بتمسك مجلس الإدارة بالكامل باستمراره مع القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أهم العناصر فى صفوف الزمالك.

وأضاف أمين صندوق نادى الزمالك، أنه من المقرر تحديد موعد لجلسة أخرى سيتم عقدها مع اللاعب ووالده لحسم ملف التجديد للزمالك، فى ظل رغبة الإدارة فى استمرار اللاعب وعدم رحيله.

وتلقى الزمالك فى الأيام الأخيرة عرضين من نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، لضم أحمد مصطفى زيزو من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على عدة أقساط، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك، وجاء عرض نادى العربي القطرى مقابل سداد 3 ملايين دولار للزمالك، مع إمكانية زيادة قيمة العرض ليصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما رفضه الزمالك أيضًا.