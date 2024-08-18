شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يودع الدوري بالهزيمة أمام الجونة بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

ودع المقاولون العرب مسابقة الدوري بعد الهزيمة أمام الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ونجح أيمن سعد موكا لاعب الجونة فى تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 68 بعد تمريرة من أشرف مجدي الذي سددها تجاه المرمي لتسكن شباك أحمد عربي.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: أحمد عربي في حراسة المرمى، أسامة النجار، لؤي وائل، جواكيم أوجيري، محمد هاني تريكة، جوزيف أوشايا، محمد مجلي، محمد عنتر، معز أفولو، ياسين ياسر ومهند محمد.

بينما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، محمد مراد، اليو جاتا، عبد الله هاشم، سعيد أشرف، عبد الفتاح شتا، أيمن سعد، محمد عبد القادر، حسن بيومي، مازن ياسر، أوكوروجي.

وتعد مباراة اليوم هي آخر ظهور للمقاولون في دوري الأضواء والشهرة بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المحترفين، ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 18 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 57.

على الجانب الآخر، يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.