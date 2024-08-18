شكرا لقرائتكم خبر عن العربى القطرى يرفع عرض شراء زيزو لـ4 ملايين دولار وإعارة السومة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مسئولو نادى العربى القطرى متمسكين بضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقرر النادى القطرى رفع قيمة العرض المقدم لشراء زيزو من القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" أن العربى القطرى رفع عرض شراء زيزو ليصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى الحصول على خدمات المهاجم السورى عمر السومة لمدة موسم، بعدما كان العرض الأول الذى قدم للزمالك بقيمة 3 ملايين دولار فقط.

وأضاف المصدر أن عرض نيوم السعودى مازال فى الصورة أيضًا، ولم يغلق النادى السعودى الملف، مشيرًا إلى أن رغبة الناديين السعودى والقطرى فى ضم اللاعب مازالت قائمة.

وكان حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، كشف كواليس الجلسة التى جمعته بـ"زيزو" ووالده، بمكتبه بالقلعة البيضاء، لمناقشة مصير اللاعب فى ظل تلقيه عروضًا للرحيل عن النادى.

وقال المندوه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تحدثنا خلال الجلسة حول مصير زيزو مع نادى الزمالك، وأبلغت اللاعب بتمسك مجلس الإدارة بالكامل باستمراره مع القلعة البيضاء، خاصة أنه أحد أهم العناصر فى صفوف الزمالك.

وأضاف أمين صندوق نادى الزمالك، أنه من المقرر تحديد موعد لجلسة أخرى سيتم عقدها مع اللاعب ووالده لحسم ملف التجديد للزمالك، فى ظل رغبة الإدارة فى استمرار اللاعب وعدم رحيله.