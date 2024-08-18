شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر محسن صالح.. ومختار مختار رئيساً للجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن عدم رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم فى نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفا لمحسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.

كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة، بجانب كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.