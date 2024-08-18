شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد ساري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بالجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم باستاد برج العرب .



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: هشام صلاح. محمود شبانه. ابوسليمة. كريم الديب

خط الوسط: ناصر ناصر، هاني الطامي، مورو ساليفو، عمر الوحش.

خط الهجوم: فان ديرك، بواتينج.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل. عمرو صالح. محمود بسيوني. تراوري، مصطفى ابراهيم. بلال السيد. فرانك الآن. مازن اشرف. عموري

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، حيث لعب زعيم الثغر 33 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 14 مباراة، بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مباريات.

فيما جاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالي:

حارس المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: حسن علي. يوسف الجوهري. محمد دبش. كريم العراقي

خط الوسط: عمرو موسى. حسين فيصل. امادو باه. ميدو جاير

خط الهجوم: محمد الشامي. صلاح محسن

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاتة. عمرو سعداوي. حسين السيد . إسلام عطية، سمير فكري. حسام حسن. أحمد فؤاد. أحمد شرف