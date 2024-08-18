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كريم أديموا يقود هجوم سيراميكا أمام زد فى الدورى.. وريشة حارسا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة الـ34 من دوري " نايل"، وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام ريشة
خط الدفاع: يوسف بعرور - محمد سامي - سعد سمير - محمد توني
خط الوسط: محمد عادل - حسين حسني - فيڤور اكيم -  أحمد القرموطي - صامويل أمادي.
خط الهجوم: كريم أديموا.


يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
علي الجابري - احمد رمضان بيكهام - علاء شعبان - محمد ابو العلا - احمد ياسر ريان.


ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 45 نقطة حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وخسر مثلها وتعادل في 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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