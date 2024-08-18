شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أديموا يقود هجوم سيراميكا أمام زد فى الدورى.. وريشة حارسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري المصري دوري " نايل"، وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام ريشة

خط الدفاع: يوسف بعرور - محمد سامي - سعد سمير - محمد توني

خط الوسط: محمد عادل - حسين حسني - فيڤور اكيم - أحمد القرموطي - صامويل أمادي.

خط الهجوم: كريم أديموا.



يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - احمد رمضان بيكهام - علاء شعبان - محمد ابو العلا - احمد ياسر ريان.



ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 45 نقطة حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وخسر مثلها وتعادل في 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.