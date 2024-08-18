شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي توافق على استقالة مترجم مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في اجتماعها اليوم على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.. ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

وتبحث إدارة النادي الأهلي عن مترجم جديد لخلافة الجوادي في القيام بأعمال الترجمة للمدرب السويسري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا لمحسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.. كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.