شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يرحلون عن الإسماعيلى فى نهاية الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

يغادر 9 لاعبين عن النادى الإسماعيلى، مع نهاية الموسم الحالى ما بين انتهاء التعاقد وبين الاستبعاد الفنى من قبل إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش لعدم الحاجة لخدماتهم.

ويرحل عن الإسماعيلى كل من: محمد هاشم، ومحمد مخلوف، محمد دسوقى، محمد فوزى، عصام صبحى، لانتهاء تعاقدهم مع الإسماعيلى، وعند التوصل لتمديد التعاقد، ومنهم من وقع لأندية أخرى، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن وباسم مرسى، لعدم الحاجة لخدماتهم وكريم عرفات لانتهاء إعارته وعودته إلى مودرن سبورت.

على جانب آخر، أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباريات الدوري، بعدما أنهى الدراويش مشواره فى المسابقة المحلية، ليفتح ملف الاستعداد لخوض منافسات كأس مصر.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري لحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وتخطى الإسماعيلى عقبة القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر التي يتطلع لحصد لقبها الذى توج به مرتين سابقتين.