شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف الدورى المصرى.. الكرة "باظت" فى مباراة الجونة والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة المقاولون العرب مع الجونة فى الجولة الرابعة والثلاثين من دورى nile لقطة طريفة، بعدما ضغط لؤى وائل مدافع المقاولون على الكرة ليبين أنها "باظت" ولا تصلح للعب بها.

ودع المقاولون العرب مسابقة الدوري عقب الهزيمة أمام الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ونجح أيمن سعد موكا لاعب الجونة في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 68 بعد تمريرة من أشرف مجدي الذي سددها تجاه المرمي لتسكن شباك أحمد عربي.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: أحمد عربي في حراسة المرمى، أسامة النجار، لؤي وائل، جواكيم أوجيري، محمد هاني تريكة، جوزيف أوشايا، محمد مجلي، محمد عنتر، معز أفولو، ياسين ياسر ومهند محمد.

بينما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود في حراسة المرمى، محمد مراد، اليو جاتا، عبد الله هاشم، سعيد أشرف، عبد الفتاح شتا، أيمن سعد، محمد عبد القادر، حسن بيومي، مازن ياسر، أوكوروجي.