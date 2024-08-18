شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على بطل زنجبار برباعية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 أغسطس 2024 08:49 م

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام جي كيه يو بطل زنجبار بتقدم الفريق السماوي برباعية نظيفة في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقة 9 ووليد الكرتي في الدقيقة 15 ومهند لاشين في الدقيقة 26 وإبراهيم عادل في الدقيقة 32.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جي كيه يو بطل زنجبار، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي