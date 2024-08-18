شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد لاعب الأهلى يرزق بمولوده الجديد "سفيان" والان مع تفاصيل الخبر

رُزق كريم فؤاد لاعب الأهلي بمولوده الأول "سفيان"، حيث حرص على الاحتفال باستقبال المولود الجديد من خلال حسابه على موقع إنستجرام.

وكتب كريم فؤاد عبر حسابه: "الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب الحمد لله على تمام النعمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لقد رزقني الله بمولود ( سفيان ).. اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله من الصالحين الذاكرين والحافظين لكتاب الله".

ويُنهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية إجراءات سفر كريم فؤاد لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، بعدما تقرر إجراء الجراحة فى ألمانيا وليس النمسا كما جرت العادة فى معظم عمليات الرباط الصليبى التى أجراها أكثر من لاعب بالأهلى مؤخراً.

الأهلى كان ينوى إجراء الجراحة لكريم فؤاد لدى الخبير النمساوى كريستيان فينك الذى أجرى جراحة مُماثلة لأكثر من لاعب بالأهلى أبرزهم أكرم توفيق لكن الخبير النمساوي سيكون غير متواجد الفترة المقبلة لذا قرر الأهلي البحث عن مكان آخر يُجري فيه كريم فؤاد الجراحة.